Eigentlich wollte Kendall Jenner in der TV-Show "The Kardashians" nur Gemüse schneiden, doch das geht vollkommen nach hinten los.

Model Kendall Jenner, 26, muss aktuell jede Menge Spott im Netz über sich ergehen lassen. Stein des Anstoßes ist ausgerechnet eine Gurke. In der neuesten Ausgabe der TV-Show "The Kardashians" wollte sich Jenner im Haus ihrer Mutter Kris, 66, eigentlich nur einen kleinen Snack zubereiten.

Zu Beginn erklärt der Reality-Star noch, wie "einfach" es sei, eine Gurke zu schneiden. Doch dann nimmt das Drama seinen Lauf: Vollkommen unbeholfen hält Jenner das grüne Gemüse fest und versucht, ein paar Scheiben abzuschneiden – ihre Mutter sitzt fassungslos daneben. Nachdem sie kurz darauf zugibt, dass sie "nicht gut im Schneiden" sei und ein bisschen Angst vor dem Messer habe, ruft Kris nach dem hauseigenen Koch und bittet diesen, zu übernehmen. "Ich mach es Mum, alles gut", entgegnet jedoch die 26-Jährige.

Das Netz lacht über Kendall Jenner

Die ersten spöttischen Kommentare lassen im Netz nicht lange auf sich warten. "Dass Kendall Jenner nicht weiß, wie man eine Gurke schneidet, war das Highlight meiner Woche", schreibt etwa ein Twitter-User. In einem anderen Post heißt es: "Die Art, wie Kendall Jenner diese Gurke geschnitten hat, wird mich verfolgen." Ein weiterer erklärt: "Ich hätte nie gedacht, dass Kendall Jenner, die eine Gurke schneidet, mir Alpträume bereiten könnte, aber hier sind sie."

Andere können sich böse Kommentare nicht verkneifen: "Sie haben das Geld, aber keinen Verstand! So traurig!"

Jenner selbst hat mittlerweile auf einen solchen Tweet reagiert. So schrieb eine Nutzerin: "Der Versuch von Kendall Jenner, eine Gurke zu schneiden, ist das Tragischste, was ich je gesehen habe." Den Kommentar teilte das Model auf seinem Twitter-Account und schrieb "tragisch!" dazu.

Seit dem 14. April ist die TV-Show "The Kardashians" auf Disney+ in Deutschland zu sehen. Jeden Donnerstag erscheinen neue Folgen auf dem Streamingdienst. Nach dem Ende der über 20 Staffeln erfolgreichen Serie "Keeping Up With The Kardashians" 2021 widmete sich der prominente Familien-Clan dem neuen Projekt.

