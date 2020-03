Mit Hits wie "She Believes In Me", "The Gambler" oder "Lady" war Kenny Rogers (1938-2020) eines der Aushängeschilder der Country-Musik. In der Nacht von Freitag auf Samstag verstarb der Sänger im Alter von 81 Jahren. Seine Freunde und Weggefährten trauern um Rogers und nehmen mit persönlichen Botschaften Abschied von ihm.

Lionel Richie (70, "All Night Long") postete bei Instagram eine ganze Bilderreihe von Rogers und ihm, die die enge Freundschaft der beiden belegt. Dazu schrieb Richie: "Heute habe ich einen meiner engsten Freunde verloren. So viel gelacht, so viele Erlebnisse, an die ich mich gerne erinnere. Mein Herz ist gebrochen. Meine Gedanken sind bei Kennys Familie."

Ein enger Bund verband Rogers zu Lebzeiten auch mit Dolly Parton (74, "Blue Smoke"). Gemeinsam nahmen die beiden den Song "Islands In The Stream" auf. Auch die Country-Sängerin postete bei Instagram ein emotionales Statement: "Ich habe Kenny von ganzem Herzen geliebt und mein Herz ist gebrochen. Ein großer Teil davon ist heute mit ihm gegangen. Ich denke, ich kann für seine ganze Familie und all seine Freunde und Fans sprechen, wenn ich sage, dass ich dich immer lieben werde."

Ebenso meldete sich Country-Sänger Blake Shelton (43, "Nobody But You") via Twitter zu Wort: "Ich kann bei Twitter nicht den Einfluss, den Kenny Rogers auf mich hatte, erklären. Er war immer sehr freundlich und es war ein großer Spaß in seiner Nähe zu sein. Ruhe in Frieden, Gambler."

Der kanadische Musiker Bryan Adams (60, "Summer Of '69") erinnert bei Twitter ebenfalls an Rogers: "Danke für alle die Musik und die beste Version des Songs "When You Love Someone" (und natürlich "The Gambler", einer der besten Songs aller Zeiten). Frieden."