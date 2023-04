Kerry Washington sendet mit einem Throwback-Foto Gebete an ihren "Film-Ehemann" Jamie Foxx, nachdem es Sorge um dessen Gesundheit gab.

Nachdem bekannt wurde, dass Jamie Foxx (55) mit einer "medizinischen Komplikation" zu kämpfen hatte und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, zollt seine Kollegin Kerry Washington (46) dem Schauspieler nun Tribut.

Am Donnerstag teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Throwback-Foto, auf dem sie sich an die Schulter ihres Kollegen schmiegt, und schrieb: "Ein Post der Anerkennung für Jamie Foxx. Ich sende all meine Liebe und Gebete an meinen Film-Ehemann." Hinzu fügte sie mehrere Herz- und Gebetshände-Emojis.

Ehemann und Ehefrau vor der Kamera

Washington und Foxx standen unter anderem 2004 für die Filmbiografie "Ray" vor der Kamera, in der Foxx den legendären Sänger Ray Charles (1930-2004) verkörpert und Washington dessen zweite Ehefrau Della Batrice Howard Robinson (93). 2012 schlüpften sie erneut in die Rolle von Ehemann und Ehefrau: In Quentin Tarantinos Westernfilm "Django Unchained" spielte Foxx den Sklaven Django und Washington dessen ebenfalls versklavte Ehefrau Broomhilda.

Jamie Foxx' Tochter Corinne (29) hatte am Mittwoch (12. April) in einem Statement auf Instagram öffentlich gemacht, dass ihr Vater eine "medizinische Komplikation" erlitten habe. Den genauen Hintergrund erläuterte die 29-Jährige nicht, ihr Vater sei aber auf dem Weg der Besserung.