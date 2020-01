Kerstin Ott (37, "Die immer lacht") hat in der Silvesternacht einen schlimmen Unfall auf der Störbrücke bei Itzehoe miterlebt. Die Schlagersängerin war nach ihrem Auftritt bei der ZDF-Silvesterhow in Berlin auf der Autobahn Richtung Schleswig-Holstein unterwegs. "Es geht uns gut!", schreibt Ott in einem Instagram-Post. Sie und ihre Familie seien nicht direkt am Unfall beteiligt gewesen, hätten sich aber als Ersthelfer betätigt. "Das mussten wir nun erstmal zwei Tage verdauen, es waren natürlich sehr schockierende Momente. Wir sind dankbar und sehr froh, dass alle überlebt haben und wir so gut es geht helfen konnten", schreibt sie weiter.

Laut der "Bild"-Zeitung krachten bei dem Unfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A23 in Richtung Hamburg fünf Autos ineinander. Ott war mit ihrer Ehefrau Karolina und Tochter Laura unterwegs, gemeinsam eilten sie den Betroffenen zu Hilfe. Die Musikerin ist vor allem von den unbeteiligten Mitmenschen am Unfallort schwer enttäuscht: "Schlimm ist, dass es Menschen gibt, die in so einer schrecklichen Situation an Fotos oder Autogramme denken können anstatt zu helfen. Das sind Dinge, die ich weder verstehen noch jetzt schon wegpacken kann", schreibt Ott in ihrem Post. Am Ende appelliert sie noch an ihre Fans: "Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und fahrt jederzeit schön vorsichtig."