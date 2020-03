In den USA halten sich immer mehr Prominente in häuslicher Quarantäne auf, dazu zählt etwa Schauspieler Kevin Bacon (61, "Footloose"). Von einer freiwilligen Selbstisolation will er auch andere überzeugen. Dazu hat der Hollywoodstar einen Instagram-Aufruf gestartet, mit dem Hashtag "#IStayHomeFor" (zu Deutsch: "Ich bleibe zu Hause für"). Kevin Bacon erklärt selbst: "Ich bleibe für Kyra Sedgwick zu Hause." Mit der 54-jährigen Schauspielerin ist er seit 1988 verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. Andere Bürger sollen seinem Beispiel folgen, sechs weitere Personen hat er in seinem Post verlinkt.

Elton John macht prompt mit

Kevin Bacon erklärt in seinem Instagram-Post, dass es in der Corona-Krise "wichtig" sei, zu Hause zu bleiben und Abstand zu anderen zu halten. Je mehr mitmachen würden, umso besser. "Auf diese Weise können wir die Verbreitung des #Coronavirus verhindern und Leben retten", so der 61-Jährige.

Bacon verlinkte im Kommentar zu seinem Beitrag etwa Popsänger Elton John (72), der der Aufforderung bereits nachkam. Auf seinem Instagram-Account lässt Elton John seine Fans wissen, dass er für Ehemann David Furnish (57) und "unsere Jungs" zu Hause bleibe.