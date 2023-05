von Malte Mansholt Kevin Costner und seine Ehefrau Christine gehen getrennte Wege. Die Scheidung beruhe auf "Umständen außerhalb seiner Kontrolle", sagte der Schauspieler.

Karriereseitig könnte es für Kevin Costner gerade kaum besser laufen. Seine Serie "Yellowstone" ist einer der größten Hits in den USA, er selbst erhielt dafür dieses Jahr den Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Privat sieht es allerdings anders aus: Seine Frau Christine Costner hat gerade die Scheidung eingereicht.

Das bestätigte der Sprecher des Hollywood-Schauspielers gegenüber "TMZ". "Mit einer großen Traurigkeit müssen wir bestätigen, dass Mister Costner aufgrund von Umständen außerhalb seiner Kontrolle an der Auflösung seiner Ehe teilhaben muss", erklärte er. Die Familie bitte aus Rücksicht auf die Kinder auf den Respekt vor ihrer Privatsphäre.

Kein Anzeichen von Krise

Dass ihre Ehe eine Krise durchlitt, war aus den öffentlichen Auftritten der beiden nicht herauszulesen. Einen Monat nach der Golden-Globe-Verleihung berichte Costner noch in einem Video, wie die beiden die Gala zuhause verfolgt hatten. Wegen einer Flut hatte er sie nicht vor Ort besuchen können. "Sie merkte: Ich war deswegen ziemlich niedergeschlagen", berichtet Costner in dem Clip. Also habe sie ihn mit 30 Ballons zuhause überrascht.

Costner und seine als Christine Baumgartner geborene Ehefrau hatten sich auf einem Golfplatz kennengelernt und 2004 in Colorado geheiratet. Die beiden haben gemeinsam drei Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren. Nach Angaben von "TMZ" soll der am Montag durch Baumgartner eingereichte Scheidungsantrag um ein gemeinsames Sorgerecht bitten, auch Costner habe die gemeinsame Sorge um die Kinder beantragt. Dem Bericht zufolge soll Baumgartner keine zusätzlichen finanziellen Forderungen erhoben haben, sie soll sich lediglich auf die im Ehevertrag vereinbarten Bedingungen berufen.

Für Costner ist es die zweite Scheidung. Der 68-Jährige hatte bereits 1978 zum ersten Mal geheiratet, 1994 wurde die Ehe mit seiner damaligen Frau Cindy geschieden. Er hatte mit ihr vier weitere, längst erwachsene Kinder.

