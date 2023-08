Oscarpreisträger Kevin Costner outet sich auf Instagram als Taylor-Swift-Fan nach einem Konzert in Los Angeles mit Töchterchen Grace.

Viele "Swifties", wie sich die Fans des Superstars Taylor Swift (33) nennen, tragen maßgeblich zum enormen Erfolg der aktuellen "Eras"-Tour bei. Unter ihren Anhängerinnen und Anhänger finden sich auch zahlreiche Prominente wie Selena Gomez (31), Jennifer Garner (51) und Julia Roberts (55). Nun hat Taylor Swift einen neuen prominenten Fan: den Hollywood-Schauspieler Kevin Costner.

Kürzlich bekannte sich der Oscarpreisträger Kevin Costner (68) als Fan von Taylor Swift. Nach einem Konzertbesuch in Los Angeles am vergangenen Donnerstag (10. August), bei dem er zusammen mit seiner Tochter Grace (13) die Pop-Ikone auf der Bühne erlebte, veröffentlichte der Schauspieler einen Instagram-Post, in dem er schrieb: "Ich war absolut überwältigt, als ich sah, wie ihre Kunst so viele Menschen zusammenbrachte." Weiter schrieb er: "Ich bin jetzt offiziell ein Swiftie!"

Nur einer von vielen prominenten Fans

Costner ist jedoch nicht der einzige Prominente, der sich während der aktuellen "Eras"-Tour als Fan der Sängerin bekennt. Vor ihm haben bereits weitere bekannte Persönlichkeiten der "Swiftie"-Gemeinschaft beigetreten. So gehörten in den vergangenen Monaten auch die Schauspieler Taylor Lautner (31), Jennifer Garner und Julia Roberts zu ihren Bewunderern.

Und auch Model Karlie Kloss (31) kam nicht umhin, ihre ehemals beste Freundin mit einem Konzertbesuch ebenfalls in Los Angeles zu besuchen. Trotz der Spannungen und vielen Gerüchten über Streitigkeiten zwischen den beiden wurde das Model beim Konzert am vergangenen Donnerstag im Publikum gesichtet und überraschte damit die eingeschworene von "Swiftie"-Gemeinde.

Letztlich ist es jedoch nicht allzu überraschend, denn neben ihr zählten auch prominente Gäste wie Reese Witherspoon (47), Blake Lively (35) oder Selena Gomez zum Publikum.