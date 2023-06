Er will, dass sie auszieht, sie weigert sich: Kevin Costner und seine Frau Christine Baumgartner liefern sich einen Rosenkrieg um das Familienanwesen. Die 49-Jährige hatte kürzlich nach 18 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht.

Anfang Mai hat die Frau von Kevin Costner nach 18 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Als Grund für die Trennung gab Christine Baumgartner "unüberbrückbare Differenzen" an. Der Schauspieler selbst soll von dem Schritt ziemlich überrumpelt worden sein. Sein Sprecher teilte in einem Statement mit: "Es ist sehr traurig, dass Umstände außerhalb seiner Kontrolle eingetreten sind, die dazu führen, dass Herr Costner an der Auflösung seiner Ehe teilhaben muss." In ihrem Antrag forderte Baumgartner unter anderem Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren.

Kevin Costner will, dass seine Frau auszieht

Nun zeichnet sich zusätzlich ein Streit um das Familienanwesen in Ventura, Kalifornien ab. Wie unter anderem das US-Portal TMZ.com unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, will Costner, dass seine Frau aus dem Haus auszieht, weil die Immobilie ihm allein gehört. Costner beruft sich auf den Ehevertrag, den das Paar bei seiner Eheschließung unterzeichnet hat. Der sieht vor, dass Baumgartner 30 Tage nach Einreichen der Scheidung aus dem gemeinsamen Haus ausziehen muss. Diese Frist ist inzwischen verstrichen – und die 49-Jährige wohnt noch immer in der Villa.

Zum Ärger von Kevin Costner, der seine Frau notfalls per Gerichtsbeschluss aus dem Anwesen bekommen will. Costner argumentiert nun, er habe Baumgartner bereits eine Summe von 1,45 Millionen Dollar gezahlt – Geld, das sie nutzen könne, um sich ein neue Bleibe zu suchen. Zudem sei er bereit, Mietkosten in Höhe von monatlich 30.000 Dollar zu übernehmen und Umzugskosten von bis zu 10.000 Dollar beizusteuern. Dass seine Frau sich weigere aus der Familienvilla auszuziehen interpretiert der Schauspieler als Druckmittel, um weitere "finanzielle Forderungen" zu stellen.

Dabei ist das Anwesen in Ventura nicht die einzige Immobilie, die Kevin Costner besitzt. Er hat noch eine weitere Villa im kalifornischen Carpinteria sowie eine Ranch in Aspen, Colorado. Dort hatten sich Costner und Baumgartner im September 2004 das Jawort gegeben. Für den Schauspieler ist es die zweite gescheiterte Ehe. Von 1978 bis 1994 war er mit seiner ersten Frau Cindy verheiratet.

Quellen: TMZ.com, PageSix