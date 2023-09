Am Donnerstag stritten sich Kevin Costner und Noch-Ehefrau Christine Baumgartner Gericht. Sie argumentierte, sie brauche mehr Unterhalt, um den drei gemeinsamen Kindern einen luxuriösen Lifestyle ermöglichen. Er argumentierte dagegen und bekam Recht.

Unter Tränen argumentierte Christine Baumgartner vor Gericht in Los Angeles, sie brauche mehr Geld von ihrem Noch-Ehemann, Schauspielstar Kevin Costner. Die ehemalige Designerin wollte von Costner monatlich 175.057 Dollar Unterhalt. Bis dato erhielt sie 129.000 Dollar im Monat. Ursprünglich hatte Costner argumentiert, er wolle lediglich 60.000 Dollar an die Mutter seiner Kinder zahlen.

Kevin Costner kann Erfolg vor Gericht feiern

Jetzt bekam der Schauspieler Recht. Laut "TMZ" muss er Baumgartner weder 175.057 Dollar, noch den ursprünglichen Betrag von 129.000 Dollar überweisen. Stattdessen wurde er dazu aufgefordert, 63.209 Dollar Unterhalt pro Monat, zu zahlen. Eine weitaus geringere Summe, als Baumgartner gefordert hatte. Für die Mutter dürfte das Ergebnis eine Enttäuschung sein.

Sie hatte mehr verlangt, weil der luxuriöse Lifestyle "an diesem Punkt in der DNA" der drei gemeinsamen Kinder sei, argumentierte Anwalt John Rydell im Sinne seiner Mandantin. Laut "People" blätterte Christine Baumgartner im Gerichtssaal durch Beweisfotos, Eindrücke aus dem täglichen Leben der Familie, und schluchzte. "Es ist so viel mehr als das hier – es ist eine Erfahrung", sagte sie. Ihre drei Kinder seien "sehr mit dem Meer verbunden sind – es ist ihr Zuhause", beteuerte sie.

Noch-Ehefrau weinte vor Gericht

"Christine stellt diesen Antrag, um diese familienrechtlichen Grundsätze aufrechtzuerhalten und um sicherzustellen, dass die drei minderjährigen Kinder der Parteien weiterhin in den Genuss des Lebensstils kommen, der durch Kevins beträchtliche Einkünfte und sein Vermögen ermöglicht wurde", heißt es laut "People" in den Gerichtsdokumenten. Dass Costner zahlungsfähig ist, sei für die Gegenseite klar. Seine "verschiedene Konten und Einrichtungen zum 30. Juni 2023 [verfügen] über insgesamt 17.293.117 Dollar an Bargeldäquivalenten, was ihm reichlich Mittel für die Zahlung seines Unterhalts und auch für die Zahlung der Anwaltsgebühren und -kosten für beide Parteien zur Verfügung stellt."

Von nun an muss Baumgartner versuchen, den Luxuslifestyle mit 63.209 Dollar monatlich zu stemmen.

Quellen: "TMZ" / "People"