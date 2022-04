Britney Spears bereitet nicht jedem Freude mit ihren Statements bei Instagram. Ihr Ex-Mann Kevin Federline soll erbost sein über eine Aussage und sein Anwalt soll der Sängerin daraufhin gedroht haben.

In einer ihrer jüngsten Instagram-Beichten berichtete Britney Spears, die Schwangerschaften mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James habe sie sehr unausgeglichen gemacht. Außerdem soll ihr Ex-Mann Kevin Federline die Sängerin nicht ausreichend unterstützt haben.

Die gemeinsamen Söhne sind mittlerweile im Teenageralter und Britney erneut schwanger von ihrem Partner Sam Asghari. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater arbeitet Britney Spears ihre Vergangenheit des Öfteren in Instagram-Postings auf. So auch aktuell ihre vergangenen Schwangerschaften. In einem Beitrag wirft sie ihrem Ex-Mann Federline jedoch vor, dass er sich nicht um sie gekümmert habe in der Schwangerschaft: "Mein Ex-Mann wollte mich nicht sehen, als ich mit einem Baby im Bauch nach New York flog, drehte er ein Video in L.A.". Damals wurde der Sängerin laut ihrem Posting geraten, dass sie sich von Federline scheiden lassen sollte, bevor er es öffentlichkeitswirksam tun könne. Weiterhin schreibt Spears: "Ich hatte ihn schon eine Weile nicht gesehen und wusste, dass es vorbei war".

Anwalt: Federline lässt nicht zu, dass Spears seinem Image schadet

Der Rechtsanwalt von Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, wurde zu dem Posting Ende der vergangenen Woche von einem Fotografen befragt. Er soll gesagt haben, dass diese Erzählung "absolut nicht wahr sei". Weiter sagte der Anwalt Federlines, "dass Spears vorsichtig sein sollte, etwas zu erzählen, was auf Geschichtsrevisionismus basiert". Dann verschärfte er seine Drohung sogar noch: "Diese Geschichte über Kevin in Las Vegas und Britney ist völlig falsch, und er wird nicht tatenlos zusehen und zulassen, dass diese Story das, was er getan hat und die daraus hervorgehende Unterstützung schmälert und seinen Ruf beschmutzt".

Der Anwalt Kaplan ergänzte noch, dass dies nichts mit Eifersucht zu tun habe, weil Britney Spears erneut schwanger sei. Er fügte hinzu, dass Kevin Federline glaubt, dass Britney jedes Recht habe, ihre Beziehung zu Sam Asghari zu führen: "Aber wenn sie anfängt, darüber zu sprechen, wie die Dinge waren, als Jayden und Preston noch Säuglinge waren, ist das völlig erfunden. Kevin wird das nicht auf sich beruhen lassen."

Quelle: TMZ