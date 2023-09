Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz und Ehefrau Carolin haben sich getrennt. Das ist der Grund für das überraschende Liebes-Aus.

Erst vor einem Jahr hatten sie kirchlich geheiratet, jetzt ist alles aus: Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (35) und Ehefrau Carolin (27) haben sich getrennt. Sie ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. "Ja, es stimmt, Caro und ich sind kein Paar mehr", bestätigt Großkreutz der "Bild"-Zeitung. Seit drei Monaten würden die beiden getrennte Wege gehen.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 hatte seine Frau vor vier Jahren zunächst standesamtlich geheiratet. Im letzten Jahr gaben sich die beiden auch kirchlich das Jawort - vor rund 150 geladenen Gästen in einer feierlichen Zeremonie in der St. Remigius-Kirche in Dortmund.

"Das Wichtigste ist, dass die Kids nicht leiden"

Jetzt sagt Großkreutz: "Im Leben kommt es häufig anders, als man plant. Wir haben uns einfach auseinandergelebt."

Der Fußballer und seine Noch-Ehefrau haben gemeinsam die Kinder Leonie (6) und Linus (4). Die sollen weiterhin höchste Priorität haben. Großkreutz: "Caro und ich teilen uns die Zeit mit ihnen genau auf. Das Wichtigste ist für uns beide, dass die Kids nicht darunter leiden. Und sie die Zuneigung ihrer Eltern immer in gleichem Maße genießen können."

Auf seinem Instagram-Account teilt der gebürtige Dortmunder regelmäßig Fotos, auf denen er mit seinen Kindern zu sehen ist - mit seiner Tochter bei deren Einschulung oder auch im Fußballstadion.

Eines stellt Großkreutz, der heute in der Westfalenliga Fußball spielt und ein Restaurant betreibt, ganz klar: Der Trennungsgrund habe nichts mit neuen Partnern zu tun - weder bei ihm noch bei seiner Ehefrau.