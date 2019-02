Als Fußballer hat Kevin Großkreutz fast alles erreicht, was man erreichen kann. Er ist zweifacher Deutscher Meister, Pokalsieger und sogar Weltmeister. Jetzt kann sich Kevin Großkreutz über einen weiteren Meilenstein freuen: Der 30-Jährige ist seit heute Ehemann.

Kevin Großkreutz hat geheiratet

Im Oktober vergangenen Jahres verlobten sich der ehemalige BVB-Spieler und seine langjährige Lebensgefährtin Caro. Das bestätigte das Paar auf Instagram. "She said yes", schrieb er damals zu einem Foto.

Jetzt haben sie sich in einem Standesamt das Jawort gegeben. Auch das wurde von dem Fußballer in den sozialen Netzwerken mit einem Bild bestätigt. Mit Herz-Ballons und einer Schar Gästen posiert das Paar darauf mit der gemeinsamen Tochter Leonie. Unter dem Bild häufen sich die Kommentare der Fans. Und auch ein Promi gratuliert dem Paar. Rapper Eko Fresh kommentierte Großkreutz' Posting mit: "Ich wünsche euch alles Gute."

Unmittelbar nach der Hochzeit hat auch seine Frau ihr Instagram-Profil aktualisiert. Dort heißt sie jetzt Caro Großkreutz. Für die junge Familie ist die Eheschließung der nächste logische Schritt. Nachdem im Dezember 2016 ihre Tochter zur Welt kam, erwarten die beiden bereits ihr zweites gemeinsames Kind.

Im März 2017 in Stuttgart gefeuert Großkreutz spricht im TV unter Tränen über seine Schlägerei DPA

Skandal-Vergangenheit

Großkreutz, der mittlerweile in der Dritten Liga beim KFC Uerdingen spielt, machte nicht immer mit guten Nachrichten Schlagzeilen. Immer wieder geriet der Dortmunder in die Kritik. 2014 wurde er angezeigt, weil er einen Fußballfan mit einem Döner beworfen haben soll. Und im Februar 2017 geriet er in Stuttgart in eine Schlägerei und verletzte sich am Kopf. Später kam heraus, dass er mit Jugendspielern durchs Rotlichviertel gezogen war.

Seine Frau konnte ihm seine Eskapaden offenbar verzeihen und trotz Negativ-Schlagzeilen "ja" zu einer gemeinsamen Zukunft sagen.