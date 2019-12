"So viele Leute haben vergessen, dass es okay ist, du selbst zu sein."

Die "Jumanji: The Next Level"-Co-Stars Kevin Hart (40, "Ride Along") und Dwayne "The Rock" Johnson (47) sind auch privat eng befreundet. Die beiden Schauspieler verstehen sich so gut, weil sie zusammen immer jede Menge Spaß haben und sich gegenseitig positive Energie spendeten, wie Hart in der Talkshow von Jimmy Kimmel (52) erzählte. "Wir sind wie Yin und Yang", schwärmte der 40-Jährige über The Rock. "Jumanji: The Next Level" läuft ab 12. Dezember in den deutschen Kinos.