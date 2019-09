US-Schauspieler Kevin Hart (40, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") ist bei einem Autounfall in Malibu schwer verletzt worden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, sei der 40-Jährige am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr Ortszeit mit seinem Oldtimer, den er sich erst vor kurzem zu seinem 40. Geburtstag gekauft hatte, verunglückt. Bei dem Unfall auf dem Mulholland Highway soll das Auto eine Schlucht hinuntergestürzt sein, wobei das Autodach zerdrückt worden sei. Hart habe schwere Verletzungen am Rücken davon getragen und sei ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es.

Der US-Komiker sei nicht selbst am Steuer seines Wagens gesessen. Fahrer sei laut "E! News" Harts Freund Jared Black gewesen, der ebenfalls mit Rückenverletzungen in die Klinik eingeliefert wurde. Die dritte Person in dem aus dem Jahr 1970 stammenden Plymouth Barracuda sei Blacks Verlobte Rebecca Broxterman gewesen, die keine Verletzungen davon getragen haben soll.