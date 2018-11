Thanksgiving zählt zu den wichtigsten Feiertagen in den USA. Das Fest wird jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Schauspieler und Comedian Kevin Hart (39, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") packte am Tag vor Thanksgiving in Los Angeles mit an, und verteilte gemeinsam mit anderen Promis Essen an Bedürftige. Via Instagram bedankte er sich dann bei seinem Team und erklärte: "Ich bin so glücklich, euch alle an meiner Seite zu haben." Auch andere Promis nutzten dieses besondere Fest, um ihren Fans via Social Media mitzuteilen, wofür sie in ihrem Leben dankbar sind.

Ein Hoch auf die nächste Generation

Oscar-Gewinnerin Halle Berry (52, "Monster's Ball") widmete einen ihrer Thanksgiving-Posts auf Instagram der jungen Generation schwarzer Frauen in der Unterhaltungsbranche, die "unsere Ansprüche an Schönheit neu definieren und Film / TV an neue Grenzen stoßen". Als Foto wählte sie ein Bild von Schauspielerin Zoë Kravitz (29, "Big Little Lies"), die für sie "der Inbegriff von Anmut" und "natürlicher Schönheit" sei. Kravitz sei einfach so, wie es ihr gefalle.

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (57) schlug in seinem Thanksgiving-Post einen ähnlichen Tenor an. "Ich bin dankbar für die nächste Generation von Führungskräften - die jungen Menschen, die tolerant, kreativ und idealistisch sind und daran arbeiten, um die Welt so zu gestalten, wie sie sein sollte [...]", twitterte der 57-Jährige.

Von persönlich bis witzig

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") bedankte sich in seinem Thanksgiving-Post bei den Feuerwehrleuten und Helfern, die bei den verheerenden Waldbränden von Kalifornien unermüdlich gearbeitet haben. Er machte sich zudem ein Bild der lage in der kalifornischen Stadt Paradise, die von den Waldbränden besonders schwer betroffen ist.

"Private Practice"-Star Kate Walsh (51) verteilte virtuelle Küsse via Twitter und schrieb zu einem kurzen Clip: "Ich bin heute sehr dankbar für meine wundervollen Freunde! Ich hoffe, ihr verbringt den Tag mit euren Lieben! [...]"

Schauspielerin Lena Dunham (32, "Girls") sprach sich hingegen selbst Mut zu. Auf Twitter erklärte sie stolz, dass sie trotz ihrer Krankheitsgeschichte dankbar sei für alles, was sie besitze und was was sie in diesem Jahr erlebt habe. "Ich habe meine eigene Kraft gefunden. Ich habe mich selbst überrascht. Ich wette, du kannst dich auch überraschen", erklärt die 32-Jährige, der in diesem Jahr der linke Eierstock entfernt werden musste. Auch einer Hysterektomie, einer operativen Entfernung der Gebärmutter, musste sie sich bereits unterziehen.

"Star Wars"-Ikone Mark Hamill (67) blieb an Thanksgiving gewohnt witzig und schrieb auf Twitter schlicht: "Ich bin dankbar, dass die Dinge nicht viel schlimmer sind." Dazu veröffentlichte er ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er von einem niedlichen Hund im Gesicht abgeschleckt wird. In diesem Sinne: Happy Thanksgiving!