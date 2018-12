Die Vorwürfe lauten auf "unsittlicher Angriff und Körperverletzung": Kevin Spacey (59) droht eine Anklage in Zusammenhang mit einem angeblichen sexuellen Übergriff in einem Restaurant in Nantucket, Massachusetts, aus dem Juli 2016. Das teilte die Staatsanwaltschaft laut "Boston Globe" mit. Die Anschuldigungen stammen demnach von einem jungen Mann. Spacey, der nach zahlreichen Vorwürfen gegen ihn von der Netflix-Serie "House of Cards" gefeuert wurde, soll am 7. Januar vor einem Haftrichter zu den Vorwürfen angehört werden, heißt es weiter.

Etwa zeitgleich mit dem Statement der Strafverfolgungsbehörde meldete sich Spacey nach über einem Jahr in der Öffentlichkeit zurück. Am Montag veröffentlichte er ein bizarres Video, das auf YouTube unter dem Titel "Let Me Be Frank" erschien, und in dem er offenbar seine "House of Cards"-Figur Frank Underwood darstellt. Er trägt dabei eine Schürze mit Weihnachtsmann-Motiven.

"Natürlich haben einige alles geglaubt", sagt Spacey alias Underwood darin, die Leute hätten nur darauf gewartet, "dass ich alles gestehe" und glaubten, "dass ich bekommen habe, was ich verdiene". Dann erklärt er: "Aber Sie würden ohne Beweise nicht das Schlimmste glauben, oder? Sie würden nicht ohne Fakten ein Urteil fällen, oder?" Richtung Zuschauer sagt er weiter in seiner Rolle: "Nein, nicht Sie, Sie sind schlauer."

Comeback bei "House of Cards"?

Spacey soll diesen Monolog Medienberichten zufolge gepostet haben, nachdem die Nachricht über die drohende Anklage an die Öffentlichkeit gelangte. "Ich habe nicht den Preis gezahlt für Dinge, von denen wir beide wissen, dass ich sie getan habe. Also werde ich sicher nicht den Preis für Dinge bezahlen, die ich nicht getan habe", sagt er darin auch. Kündigt er mit dem Clip eine Rückkehr bei "House of Cards" an? Darin gilt seine Figur als tot, obwohl ihn die Zuschauer eigentlich nie haben sterben sehen, wie er jetzt in seinem Video sagt...

Ende 2017 waren Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey aufgekommen. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (47, "Star Trek: Discovery") hatte behauptet, dass Spacey ihn belästigt habe, als er erst 14 Jahre alt war. Weitere Anschuldigungen von anderen Personen folgten, Spacey tauchte daraufhin ab.