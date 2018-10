Seit die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen "House of Cards"-Star Kevin Spacey (59, "American Beauty") aufkamen, hat er sich in der Öffentlichkeit rar gemacht. Das war vor fast einem Jahr. Nun gibt es neue Anschuldigungen gegen den 59-Jährigen. Sein Team und er schweigen bisher weiterhin. Ist der Schauspieler untergetaucht? Eine Spurensuche.

Anthony Rapp brachte alles ins Rollen

Nachdem Anfang Oktober 2017 die Enthüllungen rund um Harvey Weinstein (66) aufgedeckt wurden, folgte Ende Oktober 2017 für Kevin Spacey der große Knall: Schauspieler Anthony Rapp (46, "A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn") erklärte in einem Interview mit "BuzzFeed News", dass der Oscar-Preisträger ihn als 14-Jährigen sexuell belästigt habe. Spacey reagierte kurz darauf mit einem Dementi. Er sei "entsetzt", könne sich an den Vorfall - der 30 Jahre zurückliege - jedoch nicht erinnern. Im gleichen Twitter-Statement outete er sich zudem als schwul.

Falls Spacey gehofft hatte, mit seinem Coming-out und der öffentlichen Entschuldigung die Wogen glätten zu können, hatte er sich geirrt. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich immer mehr junge Männer zu Wort - mit neuen Vorwürfen - Spacey habe sie sexuell belästigt. Nicht nur in den USA kamen Anschuldigungen auf, sondern auch in Großbritannien. Die Behörden in Los Angeles und in London nahmen vereinzelt die Ermittlungen auf. Die meisten dieser Fälle scheinen rein rechtlich verjährt zu sein. Für Spacey folgten dennoch weitreichende Konsequenzen.

Der tiefe Fall

Netflix reagierte prompt: Spacey wurde bei der Hitserie " House of Cards" mit sofortiger Wirkung gefeuert. In der finalen sechsten Staffel hat seine Serien-Ehefrau Robin Wright (52, "Forrest Gump") nun das Zepter in der Hand. Sein Frank Underwood hat unterdessen das Zeitliche gesegnet. Damit nicht genug. Regisseur Ridley Scott (80, "Gladiator") scheute keine Kosten und Mühen um Spacey aus seinem bereits fertigen Film "Alles Geld der Welt" zu schneiden. Christopher Plummer (88) übernahm den Part und wurde für seine Performance sogar als "Bester Nebendarsteller" für einen Oscar nominiert. Ein doppelter Schlag ins Gesicht für Spacey.

Und wie reagierte der Hollywood-Star? Im November 2017 ließ er US-Medienberichten zufolge über sein Team erklären: "Kevin Spacey nimmt sich die Zeit, die nötig ist, für eine Analyse und Behandlung." Kurz darauf wurde er in der Nähe der Meadows Klinik im US-Bundesstaat Arizona gesichtet. Es ist die gleiche Reha-Einrichtung, in der sich auch Harvey Weinstein gegen seine Sex-Sucht behandeln ließ. Letzte Bilder von Spacey - aufgenommen von Paparazzi - stammen ebenfalls aus November 2017. Seitdem fehlt quasi jede Spur von ihm.

Comeback ausgeschlossen?

Seine Social-Media-Accounts liegen seit Ende Oktober 2017 brach. Weitere Updates zu seinem Befinden gab es nicht. Auch ist nicht bekannt, ob er die Therapie erfolgreich abgeschlossen hat. Er hat sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Sommer 2018 floppte dann sein jüngster Film "Billionaire Boys Club" an den US-Kinokassen. Zuletzt stärkten ihm überraschend zwei Damen den Rücken.

Sein "House of Cards"-Co-Star Robin Wright erklärte Ende August in einem Interview mit "Net-A-Porter": "Ich glaube, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sich zu ändern. In dieser Hinsicht glaube ich auf jeden Fall an zweite Chancen, oder wie auch immer man es nennen will." Judi Dench (83, "Mord im Orient-Express") hat ihren "guten Freund" im September beim internationalen Filmfestival von San Sebastián in Schutz genommen und es kritisiert, dass er bei "Alles Geld der Welt" herausgeschnitten wurde.

Doch die neuen Vorwürfe wiegen schwer. Ein kalifornischer Masseur hat in Los Angeles Klage gegen Spacey eingereicht. Es soll sich um einen Vorfall im Oktober 2016 handeln. In den Gerichtsunterlagen, die "Deadline" vorliegen, heißt es, dass der Mann von Spacey massiv bedrängt und dabei auch unsittlich berührt worden sein soll. Der Schauspieler soll den namentlich nicht genannten Masseur sogar mit seinem nackten Körper den Ausgang versperrt haben. Ein Comeback für Spacey scheint damit noch mehr in weite Ferne gerückt zu sein.