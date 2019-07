Schauspieler Kevin Spacey (59, "House of Cards") steht derzeit in den USA vor Gericht. Ihm wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. Der Hollywood-Star soll 2016 einen damals 18-jährigen Jungen alkoholisiert und anschließend unsittlich berührt haben - was Spacey bis heute bestreitet. Das Verfahren nahm nun eine überraschende Wende: Wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten, machte Kläger William Little bei einer Anhörung am Montag auf der Insel Nantucket, im US-Bundesstaat Massachusetts, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Grund dafür ist das verschwundene Handy, mit dem Little den Vorfall im Sommer 2016 gefilmt haben soll. Bei dem Termin vor Gericht erklärten der Mann und seine Eltern, dass das Mobiltelefon nicht mehr aufzufinden sei. Ein Polizist gab an, dass er der Familie das Handy nach der Auswertung der Daten zurückgegeben habe, die Littles behaupteten jedoch, es nicht zurückbekommen zu haben.

Keine Anklage mehr möglich?

William Little bestritt bei seiner Anhörung, Daten von dem Telefon gelöscht zu haben. Als der Richter die Warnung aussprach, dass jegliche Manipulation des Handys strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen könnten, machte der junge Mann von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Mutter gab anschließend zu, vor der Übergabe an die Polizei Fotos vom Handy gelöscht zu haben, die ihren Sohn in Verlegenheit hätten bringen können. Daten im Zusammenhang mit Spaceys angeblichem Übergriff seien darunter aber nicht gewesen.

Kevin Spaceys Anwalt Alan Jackson behauptete dagegen, dass Nachrichten gelöscht worden seien, in denen sich Little mit der Situation einverstanden zeigte. Jackson forderte deshalb, das Verfahren gegen Spacey umgehend einzustellen. Die Staatsanwaltschaft bat am Montag vor Gericht um eine Woche Bedenkzeit. Sollte das Verfahren weiterverfolgt werden, wird laut US-Medien eine neue Anhörung am 31. Juli stattfinden.

William Little arbeitete 2016 als Aushilfskellner in einem Restaurant auf der Urlaubsinsel Nantucket. Kevin Spacey soll ihm mehrere Drinks gekauft und ihm anschließend in den Schritt gefasst haben. Kürzlich hatte Little die parallel zu dem Strafverfahren laufende Zivilklage freiwillig und ohne Angabe von Gründen fallengelassen. Erstmals waren 2017 Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey lautgeworden.

Anthony Rapp (47, "Star Trek: Discovery") hatte damals behauptet, dass sein Schauspielkollege ihn belästigt habe, als er selbst gerade einmal 14 Jahre alt war. Es folgten im Zuge der #MeToo-Bewegung zusätzliche Anschuldigungen durch weitere Personen, die sich schwerwiegend auf Spaceys Karriere auswirkten: Er verlor unter anderem seine Rolle in der Hit-Serie "House of Cards".