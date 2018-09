Der US-Schauspieler Kevin Spacey wird in Kalifornien nicht wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht gestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mit. Der Fall sei verjährt, hieß es zur Begründung. Die Ermittler hatten Vorwürfe eines Mannes geprüft, der angegeben hatte, 1992 von Spacey belästigt worden zu sein. Allerdings gebe es noch weitere Anschuldigungen gegen den Schauspieler hieß es bei der Staatsanwaltschaft, allerdings ohne die Nennung von Details. Im vorigen Herbst waren zahlreiche Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Star aus "House of Cards" vorgebracht worden. So hatte auch der Schauspieler Anthony Rapp behauptet, als 14-Jähriger von Spacey belästigt worden zu sein. Spacey hatte daraufhin seine Rolle in House of Cards verloren und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.