Kevin Spacey erschien an diesem Donnerstag vor Gericht in London.

Kevin Spacey werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Nun erklärte er, dass er mit zwei der mutmaßlichen Opfer Intimitäten ausgetauscht habe.

Seit Ende Juni hat sich Kevin Spacey (63) vor einem Gericht in Großbritannien gegen den Vorwurf diverser sexueller Übergriffe zu verantworten. Am Donnerstag (13. Juli) hat der Schauspieler vor Gericht ausgesagt und die Anschuldigungen zurückgewiesen. Er berichtete jedoch von "intimen" Berührungen beziehungsweise einvernehmlichem Sex mit zwei der mutmaßlichen Opfer.

Ein Mann, der im Prozess als Erster gegen Spacey ausgesagt hatte, wirft ihm vor, ihn Anfang der 2000er Jahre "aggressiv" in den Intimbereich gefasst zu haben, als er zu einer Party gefahren wurde. "Wir haben die Gesellschaft des anderen genossen", erklärte nun Spacey laut "Deadline" vor dem Londoner Southwark Crown Court. "Wir haben über viele Dinge gesprochen, es war sehr entspannt mit ihm - etwas intim."

Er gab an, den Mann berührt zu haben, jedoch nicht auf "gewalttätige, aggressive oder schmerzhafte", sondern auf "romantische" und "intime" Weise. Zu mehr sei es nicht gekommen, da das mutmaßliche Opfer "klar gemacht hat, dass er nicht weiter gehen wollte, und das passiert manchmal, und man respektiert einfach, wie weit jemand gehen will". Der Mann sei "lustig, charmant und kokett" gewesen und die beiden hätten sehr viel Spaß miteinander gehabt.

Des Weiteren bestritt Spacey den Vorwurf eines anderen Mannes, er habe diesen unter Drogen gesetzt und einen sexuellen Akt an ihm vorgenommen, während dieser schlief. Er erklärte, dass die Aussage "keinen logischen Sinn" ergebe. Zwischen den beiden sei es zu einvernehmlichen Sex gekommen. "Ob er es sofort bereut hat, weiß ich nicht, ich kann nicht für ihn sprechen, aber irgendetwas war seltsam", sagte Spacey. Der Mann habe "eilig" seine Wohnung in London verlassen.

Zwölf Fälle vor Gericht

Spacey werden vor dem Londoner Gericht in zwölf Fällen teils schwere sexuelle Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der Schauspieler plädiert in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Im Juli 2022 hatte sich Spacey bereits vor dem Londoner Gericht Old Bailey in fünf Anklagen wegen Übergriffen gegen drei Männer zwischen 2005 und 2013 für nicht schuldig erklärt.

In einem anderen Verfahren in den USA konnte der Schauspieler im Oktober 2022 einen juristischen Sieg erringen. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (51) hatte ihm vorgeworfen, ihn im Jahr 1986, als Rapp 14 Jahre alt war, sexuell belästigt zu haben. Die Jury in New York befand Spacey für nicht schuldig.