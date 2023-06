"Unfreiwilliger Oralsex": Schauspieler Kevin Spacey wird in London in 12 Fällen angeklagt

von Dagmar Seeland Von 2004 bis 2015 war Kevin Spacey künstlerischer Leiter des Londoner Theaters "Old Vic". Damals lag dem Hollywood-Star das Königreich zu Füßen. Heute erschien er vor Gericht in London, angeklagt wegen sexueller Straftaten. Auftakt zu einem außergewöhnlichen Gerichtsdrama.

"Alles auf der Welt dreht sich um Sex, außer Sex. Beim Sex geht es um Macht", soll der irische Schriftsteller und heimliche Homosexuelle Oscar Wilde einmal gesagt haben. Um Sex und Macht, genauer gesagt: um nicht einvernehmlichen Sex, wird es in der Anhörung zum Fall "The King vs. Kevin Spacey Fowler" gehen, die heute im Strafgericht Southwark Crown Court in London begann. Der Angeklagte: Ein schwuler und zumindest zum Zeitpunkt der mutmaßlich verübten Straftaten noch nicht als solcher geouteter Künstler von Weltklasse.