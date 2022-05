Schauspieler Kevin Spacey muss sich wegen sexueller Übergriffe gegen drei Männer vor einem Gericht in Großbritannien verantworten. Die Fälle sollen sich zwischen 2005 und 2013 in London zugetragen haben.

Neuer Tiefpunkt für den gefallenen Hollywoodstar Kevin Spacey: Der Schauspieler ist in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden. Dem 62-Jährigen werden vier Übergriffe gegen drei Männer zur Last gelegt, wie die britische Anklagebehörde CPS am Donnerstag mitteilte. Spacey sei außerdem angeklagt worden, "eine Person dazu gebracht zu haben, sich ohne Zustimmung an sexuellen Aktivitäten mit Penetration zu beteiligen". Es handele sich um Vorfälle, die sich zwischen März 2005 und April 2013 ereignet hätten.

Ermittlungen durch die Londoner Polizei

Die Ermittlungen gegen Spacey waren von der Londoner Polizei geführt worden. Einige der Taten sollen im Londoner Viertel Lambeth verübt worden seien. Dort befindet sich das Old-Vic-Theater, dessen künstlerischer Leiter Spacey von 2004 bis 2015 war.

Gegen den 62-jährigen Oscar-Preisträger waren 2017 in den USA im Zuge der #MeToo-Debatte Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe erhoben worden. Die Vorwürfe hatten für Spacey schwerwiegende Folgen: Er verlor seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "House of Cards", fiel in der Branche in Ungnade und erlebte einen dramatischen Karriere-Absturz.