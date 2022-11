Kevin the Carrot: Wie eine Möhre in Großbritannien zur Kultfigur wurde

von Carsten Heidböhmer Seit sechs Jahren wirbt der Discounter Aldi in Großbritannien mit einer Möhre für das Weihnachtsgeschäft. Mittlerweile genießt Kevin the Carrot enorme Popularität - und verfügt über einen eigenen Twitter-Account.

Werbefiguren sind Schöpfungen, die eigentlich nur einen Zweck haben: Sie sollen Aufmerksamkeit für eine Marke oder ein Produkt generieren. Herr Kaiser stellte sein Gesicht einer Versicherung zur Verfügung, Clementine stand in früheren Zeiten für ein Waschmittel ein, und die Fruchtzwergemutter popularisierte einen Joghurt.

Ein eigenes Interesse für diese Kunstfiguren zu entwickeln, wäre wohl den wenigsten in den Sinn gekommen. Das ist bei Kevin the Carrot anders. Aber Kevin ist ja auch keine gewöhnliche Figur: Es handelt sich um eine knuffige Möhre, die für den britischen Ableger der Discounter-Kette Aldi wirbt.

Kevin the Carrot treibt die Umsätze nach oben

2016 hatte Kevin seinen ersten Auftritt in einem Werbeclip – und gewann gleich die Herzen der Zuschauer: Um 15,1 Prozent sollen die Verkäufe des Billigmarktes gestiegen sein. Rund eine Millionen Zuschauer, so heißt es, ließen sich durch die Werbekampagne in die Läden locken.

Das gelang Kevin im Alleingang, er war zunächst eine alleinstehende Karotte. Was sich im Laufe der Jahre ändern sollte. Denn schon ein Jahr später erschien Katie auf der Bildfläche, zur gleichen Gemüsegattung gehörend. Kevin rettete sie davor, im Orient Express in einer Karottensuppe zu landen, seither sind sie ein Paar. Mittlerweile sind sie Eltern dreier Kinder.

Der diesjährige Werbespot ist die Hommage an einen berühmten Namensvetter: Ganz nach dem Vorbild von "Kevin - Allein zu Haus" wurde die Karotte von Frau und Kindern daheim vergessen. Und ähnlich wie in dem Hollywood-Film muss sich der Gemüse-Kevin auch eines Einbrechers erwehren.

Dank solcher netten Kurzfilmchen hat es Kevin the Carrot im Vereinigten Königreich zu großer Popularität gebracht. Als der Discounter kürzlich eine Stoffpuppe der Karotte zum Verkauf anbot, wurden die Läden überrannt, Menschen standen stundenlang an, um ein Exemplar zu ergattern. Sogar einen eigenen Twitter-Account hat Kevin, 17.000 Menschen folgen ihm dort bereits.

Es sieht ganz so aus, als hätten die Briten nach dem Tod ihrer verehrten Königin ein neues Idol gefunden. The Queen is dead - long live Kevin the Carrot!

