Sie ist eines der erfolgreichsten Models der Welt, er der dritte Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft: Izabel Goulart und Kevin Trapp gehören zu den schillerndsten Paaren der Öffentlichkeit. Seit 2016 sind die Brasilianerin und der Deutsche ein Paar, bis vor Kurzem wohnten sie noch gemeinsam in Paris, wo Trapp einen Vertrag bei Paris Saint-Germain hat.

Doch nun wurde der 28-Jährige ausgeliehen und spielt seit dieser Saison beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Seitdem postet Goulart auf ihrer Instagramseite Videos von ihren Besuchen in der hessischen Hauptstadt, zuletzt sah man etwa eine Fahrt über die Autobahn mit Trapp an ihrer Seite oder Frankfurter Würstchen auf dem Grill.

Kevin Trapp postet Herzchen und Liebesbotschaften

Deutlich engagierter ist allerdings Kevin Trapp. Er kommentiert nahezu jedes Foto seiner Verlobten, mal mit einem Herzchen, mal mit einem Smiley, oft aber auch mit einem persönlichen Kommentar auf Portugiesisch. Zu einem Beitrag, in dem sich Goulart für den perfekten Sommer bedankte, schrieb Trapp: "Ein Moment war ganz besonders. Ich liebe dich, Izabel Goulart." Darauf antwortete die 33-Jährige: "Ja! Ich will dich für immer an meiner Seite haben, mein Verlobter." Anfang Juli hatten Trapp und Goulart ihre Verlobung bekanntgegeben - ebenfalls via Instagram.

Seitdem schicken sich die beiden wie verliebte Teeanger Botschaften über das soziale Netzwerk. Während Goulart beruflich in Mexiko unterwegs war, kommentierte Trapp: "Ich bin sehr stolz auf dich." Zu einem Foto, das das Model bei einer Fashion Show in London zeigt, schrieb der Fußballer: "Ich bin so stolz auf dich. Du bist eine Inspiration und es war unglaublich, dich auf dem Laufsteg zu sehen. Du warst sensationell."

Offenbar ist Trapp sehr stolz auf seine schöne Freundin und will das nicht nur Goulart, sondern auch ihre 4,4 Millionen Instagram-Abonnenten wissen lassen. Des Öfteren kommentiert er auch an Izabel Goulart adressiert: "Meine zukünftige Frau. Ich liebe dich."

Izabel Goulart zeigt Videos seiner Liebesbeweise

Der Brasilianerin scheinen Trapps Schmacht-Worte zu gefallen. Auf seinen Kommentar, dass er sie vermisse, als sie in ihrer Heimat Brasilien war, antwortete Goulart: "Ich vermisse dich, deinen Geruch und deine Hand in meiner."

Ein anderes Mal postete sie ein Video von einem Strauß Blumen, den ihr Trapp ins Hotelzimmer geschickt hatte, oder zeigte die gemeinsame Wohnung in Paris, die er mit Teelichtern dekorierte. Klingt wie Szenen aus einer südamerikanischen Telenovela, ist aber offenbar Trapps voller Ernst. Man darf gespannt sein, was er sich einfallen lässt, wenn die beiden erstmal verheiratet sind.