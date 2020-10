Khloé Kardashian ist heute mindestens genauso bekannt wie Nicole Richie. Früher jobbte sie jedoch als deren persönliche Assistentin.

Dank der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" und diverser Ableger steht Khloé Kardashian (36) ihrer Freundin Nicole Richie (39) heute in Sachen Berühmtheit in Nichts nach. Früher hatte die Tochter von Lionel Richie (71, "All Night Long") allerdings erfolgsmäßig die Nase vorn - weshalb sich Kardashian als persönliche Assistentin des damaligen "The Simple Life"-Stars etwas dazuverdiente.

"Sie brauchte einfach ein wenig Hilfe und ich brauchte einfach einen Job", erklärte die 36-jährige Mutter der zweijährigen True im Podcast "Emergency Contact with Simon Huck & Melissa Gray Washington". Sie habe allerdings nicht lange als persönliche Assistentin für die heute 39-Jährige gejobbt.

Freundinnen seit der Schulzeit

Kardashian und Richie verbindet eine langjährige Freundschaft, wie der Reality-TV-Star ebenfalls verriet. "Ich ging mit ihr zur Schule. Sie war eine meiner besten Freundinnen, als ich aufgewachsen bin, und wir standen uns einfach sehr, sehr nahe", erzählte der Reality-TV-Star.

Nicole Richie wurde in den 2000er Jahren vor allem an der Seite von Hotelerbin Paris Hilton (39) in der Reality-TV-Show "The Simple Life" berühmt. Die beiden "It-Girls" machten damals besonders als skandalträchtiges Party-Gespann Schlagzeilen.

Khloé Kardashian ist seit 2007 Teil des Reality-Formats ihrer Familie, das Anfang 2021 nach 14 Jahren endet. Ihre ältere Schwester Kim Kardashian West (39) wurde zu Beginn ihrer Karriere als Anhängsel der gleichaltrigen Paris Hilton bekannt.