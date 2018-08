Selbstverständlich ist ein wohl dosiertes Fitnesstraining grundsätzlich gut für den Körper, doch mancher nimmt sein Workout viel zu ernst. So offenbar auch Khloé Kardashian (34), wie in einer aktuellen Vorschau auf die kommende Folge der Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" zu sehen ist.

Die Aufnahmen stammen noch aus der Zeit, als Kardashian mit ihrer Tochter True schwanger war, die im April zur Welt gekommen ist. Kris Jenner (62), die Mutter des Reality-Stars, scheint sich Sorgen zu machen und versucht Khloé spielerisch von ihren Übungen abzuhalten, da diese wie eine "professionelle Athletin" trainiere. Jene will das aber gar nicht einsehen: "Auf jeden Fall liebe ich meine Mama, aber sie ist eine Psychopathin."