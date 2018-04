Vier Tage nach der Geburt ihres Töchterchens hat Khloé Kardashian (33, "Keeping Up With The Kardashians") den Namen des neuesten Familienzuwachses im Kardashian-Jenner-Clan bekanntgegeben. Die getroffene Wahl lässt dabei fast auf eine im Geburtsausweis verewigte Versöhnung zwischen Khloé und dem angeblich fremdgegangenen Vater der Kleines, Tristan Thompson (27), deuten. Die hört in Zukunft auf den Namen True Thompson und ist damit wortwörtlich eine "wahre Thompson".

Diese News hinsichtlich ihrer Tochter veröffentlichte Khloé Kardashian via Instagram und postete zugleich auch noch ein Foto, das das Heim der nun dreiköpfigen Familie als einen Traum in Rosa zeigt. Dazu schrieb sie: "Unser kleines Mädchen, True Thompson, hat unsere Herzen komplett gestohlen und wir sind vor lauter Liebe überwältigt. Es ist ein Segen, diesen Engel in der Familie begrüßen zu dürfen. Mama und Papa lieben dich, True!"

In den Tagen vor der Geburt hatten Schlagzeilen über den Fremdgeh-Skandal des Basketballspielers Tristan Thompson die Gemüter erhitzt. "TMZ" hatte unter anderem ein Video veröffentlicht, auf dem er zusammen mit zwei anderen Frauen wild herumknutschte. Die Gerüchte hatten Khloé Kardashian offenbar extrem zugesetzt: Berichten zufolge soll sie "ausgerastet" sein, als sie herausfand, dass Thompson, mit dem sie seit 2016 zusammen ist, sie mit einem Instagram-Model betrogen haben soll. Davon ist zumindest auf den sozialen Kanälen der Kardashian-Schwester nichts mehr zu spüren.