Das dritte Kardashian-Baby in diesem Jahr ist da! Wie das US-Portal "TMZ" in Berufung auf einen Insider berichtet, soll Khloé Kardashian (33, "Keeping Up With The Kardashians") ihr erstes Kind auf die Welt gebracht haben. Das kleine Mädchen soll am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus außerhalb Clevelands geboren worden sein. Informationen zufolge habe das Baby bislang noch keinen Namen. Bei der Geburt sollen unter anderem Mama Kris Jenner, ihre Schwestern Kourtney und Kim sowie ihre beste Freundin Malika dabei gewesen sein.

Auch Tristan Thompson (27), Vater des Kindes, soll im Kreißsaal dabei gewesen sein. In den vergangenen Tagen hatten Schlagzeilen über den Fremdgeh-Skandal des Basketballspielers die Gemüter erhitzt. "TMZ" hatte unter anderem ein Video veröffentlicht, auf dem er zusammen mit zwei anderen Frauen wild herumknutschte.

Der Fremdgeh-Skandal um den NBA-Star

Die Gerüchte hatten Khloé Kardashian offenbar extrem zugesetzt: Berichten zufolge soll sie "ausgerastet" sein, als sie herausfand, dass Thompson, mit dem sie seit 2016 zusammen ist, sie mit einem Instagram-Model betrogen haben soll. Sie sei am Boden zerstört gewesen, als sie die Bilder von dem angeblichen Seitensprung sah, sagte ein Insider "Page Six". Sie sei nicht nur verletzt, sondern fühle sich gedemütigt und mache sich Sorgen um das Kind.

Bei der angeblichen Nebenbuhlerin handelt es sich unterdessen offenbar um das Model Lani Blair. Sie arbeitet laut "Page Six" als Bardame in einem Strip-Club und soll mit Thompson in New York eine Menge Zeit verbracht haben, heißt es. Aber auch andere Frauen sollen sich zu Wort gemeldet haben, die ebenfalls behaupteten, mit dem NBA-Spieler Sex gehabt zu haben. Falls die Gerüchte stimmen, wäre es nicht das erste Mal, dass Thompson so mit einer schwangeren Freundin umgeht: Seine Ex Jordan Craig soll er für Kardashian 2016 verlassen haben - kurz bevor sie das gemeinsame Kind zur Welt brachte.