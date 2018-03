Girl Power im Hause Kardashian! Nach Kim Kardashian (37) und Kylie Jenner (20) wird auch Khloé Kardashian (33) ein Mädchen bekommen. Wie der schwangere Reality-TV-Star auf Twitter und in der neuen Folge "Keeping Up With The Kardashians" verraten hat, erwarten sie und ihr Freund Tristan Thompson (26) eine Tochter. "Ich bin so aufgeregt, dass meine Tochter mit Chicago und Stormi beste Freundinnen haben wird!!! Gott ist großartig!!! Danke für unsere Prinzessin", twitterte Khloé Kardashian am Montag.

Laut "E! News" ist in der neuen Folge der Kardashian-Show zu sehen, wie die 33-Jährige auf diese Nachricht erst sichtlich schockiert reagiert. Offenbar hatte sie fest damit gerechnet, einen Jungen zu bekommen. Das gab sie später auch auf Twitter zu.

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob sie bereits einen Namen für ihr "Sweet Baby Girl" habe, antwortete sie: "NEIN!!! Es ist so schwierig!!! Ich hätte den Namen gewusst, wenn es ein Junge geworden wäre. Aber jetzt muss ich damit klar kommen."

Ein weiterer User fragte Khloé, ob sie ihrem ersten Kind in Kardashian-Tradition einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben K geben werde. "Ich denke, es wird ein T, aber K ist auch eine Option. Das ist alles, was ich bis jetzt weiß", kommentierte sie dazu. Außerdem ließ Mutter in spe ihre Follower wissen: "Alle sagen immer, man fühlt, was man bekommt und ich habe gefühlt, dass es ein Junge wird."