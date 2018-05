Einen Monat ist es her, dass True Thompson das Licht der Welt erblickt hat. Pünktlich zu diesem Anlass hat Mutter Khloé Kardashian (33, "Keeping Up With the Kardashians") nun erstmals ihre kleine Tochter der Öffentlichkeit präsentiert. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video, das den Nachwuchs ganz verträumt in einem weißen Strampler zeigt, Snapchat-Filter inklusive. "Ich liebe dich, hübsches Mädchen", ist die Stimme der 33-Jährigen im Hintergrund zu hören.

Doch nicht nur die frischgebackene Mutter ist hin und weg von der kleinen True. Auch ihre Fans sind begeistert. Reaktionen wie "Oh mein Gott, sie ist so süß" oder "Mit so viel Süßem kann ich nicht umgehen", bestimmen die Kommentarleiste. Auch Kindsvater Tristan Thompson (27), der kurz vor Trues Geburt in einen Fremdgeh-Skandal verwickelt war, äußerte sich vor wenigen Tagen erstmals zu seiner Tochter. In einem Podcast erzählte er: "Ihr ganzer Kopf ist voller Haare und sie hat grüne Augen. Sie ist das erste Thompson-Mädchen, daher ist das etwas Riesiges."