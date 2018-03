Heidi Klum (44, "GNTM") ist keine Spaßbremse! Einmal mehr unter Beweis gestellt hat sie das am Samstag bei der Verleihung der diesjährigen "Kids' Choice Awards" (seit 1988) im kalifornischen Inglewood, südwestlich von Los Angeles. Denn sie und ihre "America's Got Talent"-Jurykollegin Mel B. (42, "Totally Fit") waren zwei der Künstler, die bei der Veranstaltung des US-Kinderfernsehsenders Nickelodeon traditionell und gnadenlos mit grünem Schleim vollgebatzt werden. Auch Sänger Shawn Mendes (19, "There's Nothing Holdin' Me Back") und Moderator, Schauspieler und Ex-Wrestler John Cena (40) traf es diesmal.

"It's time for slime" ("Es ist Zeit für Schleim"), kommentierte Klum auf ihrem Instagram-Account drei Fotos aus der Show, die sie und Mel B. beim Schaukeln zeigen - einmal vor den Schleimfontänen, einmal währenddessen und einmal danach. Deutlich zu sehen: Die beiden genossen es, was Klum auch via Instagram bestätigt: "So viel Spaß".

Die Gewinner der "Kids' Choice Awards" 2018

Es wurden aber natürlich auch Preise vergeben: Einer der "Kids' Choice Awards" ging in diesem Jahr an Millie Bobby Brown (14) als Lieblingsfernsehschauspielerin. Ihre Serie "Stranger Things" wurde auch gleich noch zur besten ihrer Kategorie gewählt. Als Browns männliches Pendant setzte sich Jace Norman (18, "Henry Danger") durch. Die liebste Filmschauspielerin 2018 ist Zendaya (21, "Greatest Showman", "Spider-Man: Homecoming"). Lieblingsfilm der Kids ist "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017). Darin zu sehen ist auch der Lieblingsfilmschauspieler Dwayne Johnson (45). Ganz oben bei den Animationsfilmen landete "Coco".

Die liebste weibliche Künstlerin ist laut den "Kids' Choice Awards 2018" Multitalent Demi Lovato (25, "Échame la Culpa"). Der liebste männliche Künstler ist in diesem Jahr Musiker Shawn Mendes. Zum Lieblingssong wurde "Shape Of You" von Ed Sheeran (27) gekürt. Die Girlgroup Fifth Harmony sicherte sich den Titel als Lieblingsmusikgruppe. Außerdem würdigten die Fans den Durchbruch der Sängerin Camila Cabello (21). Den besten Dance Track lieferte Backpack Kid (16). Ebenfalls ausgezeichnet wurde BTS, die siebenköpfige südkoreanische Boyband Bangtan Boys.

"Favorite Musical Youtube Creator" 2018 ist die 14-jährige US-Amerikanerin Joelle Joanie "JoJo" Siwa. "Favorite Funny Youtube Creator" 2018, also die lustigste Youtuberin, ist dagegen Elizabeth "Liza" Koshy (21). Zum liebsten Tier bei Instagram mauserte sich das Hündchen Jiffpom. Der Lieblingscartoon ist "SpongeBob" und das Lieblingsvideospiel "Just Dance 2018".