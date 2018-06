Vom Superstar zum Straßen-Künstler. Kiefer Sutherland (51, "Designated Survivor") hat auf dem Hamburger Rathausmarkt ein kleines Konzert für Passanten gegeben. Statt Band und großer Soundanlage brachte der 51-Jährige allerdings nur einen Bandkollegen und seine Gitarre mit. Den Gitarrenkoffer stellte er als Spendendose vor sich auf.

Auf einem Video, dass Sutherland auf seinem Instagram-Account veröffentlichte sieht man eine Gruppe junger Leute, die das Geschehen filmen. Sutherland bemerkt sie und stellt sich mit ihnen für ein Foto zusammen. "Es war so ein schöner Abend in Hamburg, Deutschland, dass Austin und ich uns dazu entschieden haben, für ein paar Fans Straßenmusik zu machen, um uns für die Auftritte unserer #RecklessTour2018 in Europa aufzuwärmen", kommentierte der Schauspieler das Szenario. Eine Menschentraube umringt den Star allerdings nicht - haben ihn seine Fans gar nicht erkannt?

Im Juni erreicht Sutherland mit seiner "Reckless"-Tour Europa. Deutsche Konzerte finden neben Hamburg auch in Köln, Leipzig, Berlin und Nürnberg statt. Offiziell zu sehen ist der Kanadier auf der Bühne in Hamburg erst am 10. Juni. Sutherland machte zunächst als Schauspieler Karriere ("Das nächste Opfer", 1984) und, brachte 2016 schließlich sein erstes Musikalbum "Down in a Hole" heraus.