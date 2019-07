Die Pläne für einen dritten "Sex and the City"-Film sind noch nicht endgültig begraben. Schauspielerin Kim Cattrall (62) wird allerdings mit größter Wahrscheinlichkeit nicht noch einmal in ihre Kultrolle der Samantha Jones schlüpfen. Das hat die 62-Jährige nun noch einmal bestätigt. Sie wolle lieber mit "guten Menschen" zusammenarbeiten, wird sie von der britischen "Daily Mail" zitiert. "Du lernst Lektionen im Leben und meine Lektion ist, mit guten Menschen zu arbeiten und zu versuchen, Spaß daran zu haben", so Cattrall.

Damit schießt die Schauspielerin wohl einmal mehr gegen ihre Ex-Serienkollegin Sarah Jessica Parker (54). Als immer wieder Gerüchte im Netz kursierten, dass Cattralls Gehaltsvorstellungen einem dritten "SATC"-Teil im Wege stehen würden, holte die Schauspielerin zu einem Rundumschlag aus. In einem Interview in der britischen TV-Sendung "Piers Morgan's Life Stories" sagte Cattrall gar, dass sie und ihre Co-Stars nie Freunde gewesen seien.

"Du bist nicht mein Freund"

Als Cattralls Bruder dann plötzlich verschwand und kurze Zeit später tot aufgefunden wurde, bekam sie trotz allem auch von Sarah Jessica Parker tröstende Worte zugeschickt. Da platzte Cattrall erneut der Kragen. Sie erklärte via Instagram, dass sie Parkers Unterstützung nicht brauche. Dass Parker kontinuierlich versuche, sie zu erreichen, sei für Cattrall eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie grausam sie damals wirklich war und heute noch sei.

"Ich brauche deine Liebe und Unterstützung in dieser tragischen Zeit nicht, Sarah Jessica Parker", schrieb sie unter anderem. Und weiter: "Lass es mich ganz deutlich sagen: Du bist nicht meine Familie. Du bist nicht mein Freund."

Und wie reagierte Parker darauf? Sie bezog im April 2018 im Interview mit "Vulture" Stellung. "Es gibt keinen Zickenkrieg, es gab noch nie einen Zickenkrieg", sagte sie damals. "Ich habe Kims Arbeit immer geschätzt und war immer dankbar über ihre Beiträge", so Parkers gegensätzliche Einstellung.

"Sarah Jessica Parker ist die Nummer eins"

Dass die Seriendarstellerinnen nur vor der Kamera dicke Freundinnen waren, heißt es schon seit Jahren. Parker verdiente tatsächlich am meisten, was Serienproduzent Michael Patrick King (64) einmal in einem Interview bestätigte und auch begründete. "Die Serie würde es nicht geben, wenn Sarah Jessica nicht der blonde Star gewesen wäre, sie ist die Nummer eins", sagte er.

Kim Cattrall spielte die Samantha Jones in der US-Erfolgsserie "Sex and the City" von 1998 bis 2004. Es folgten zudem die beiden Kinofilme "Sex and the City" (2008) und "Sex and the City 2" (2010). Sarah Jessica Parker war in der Hauptrolle, als New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw, zu sehen.