Am 1. Advent scheint auch Kim Cattrall (62) so langsam in Weihnachtsstimmung zu kommen. Zumindest teilte sie mit ihren rund 700.000 Abonnenten ein witziges Foto, das neben guter Laune auch ein bisschen weihnachtliches Flair verbreitet. Zusammen mit ihrem Freund Russell Thomas posierte der "Sex and the City"-Star für ein Foto mit einem Santa-Bären.

Die beiden besuchten den Stanley Park in Vancouver, wo sie auf einen riesigen kanadischen Braunbären in der roten Robe eines Weihnachtsmanns stießen. Alle Tierfreunde können aber beruhigt sein: Es handelt sich nicht um einen echten Bären, kein Tier musste für das Foto sterben.