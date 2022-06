Sehen Sie im Video: "Du trägst keine Liebe in dir" – was wurde aus Echt-Sänger Kim Frank?









Besonders mit den beiden Hits "Du trägst keine Liebe in dir" und "Weinst du?" feierte die Band Echt große Erfolge. Bereits mit 12 Jahren gründete Frontmann Kim Frank die Schülerband – aber was macht er heute? Nach dem erfolgreichen zweiten Album "Freischwimmer", floppte das dritte Album - 2002 trennte sich die Band schließlich. Doch was macht der einstige Teenie-Schwarm und ehemalige Echt-Frontsänger Kim Frank heute? Seine Musikkarriere hat der mittlerweile 40-Jährige beendet. In einem Interview sagte er 2018: "Ich hätte wahrscheinlich schon alte Hits auf Autohaus-Eröffnungen spielen und davon leben können, bis ich alt und grau gewesen wäre - aber das wollte ich nicht". Stattdessen war er nachdem Ende der Band als Fotograf, Synchronsprecher und auch als Schauspieler aktiv. 2007 versuchte er es noch mal mit der Musik und veröffentlichte sein Solo-Album "Hellblau". Ein kurzer Ausflug, doch ganz hat Kim Frank dem Business nicht den Rücken gekehrt. Seit 2008 arbeitet er hauptsächlich als Regisseur für Musikvideos. Unter anderem für Udo Lindenberg, Mark Forster, Adel Tawil und Andreas Bohrani.

Mehr