In der ewigen Stadt sagen sie Ja zueinander: Ex-DSDS-Kandidatin Kim Gloss und Unternehmer Alexander Beliaikin heiraten in Rom. Die luxuriöse Sause dauert mehrere Tage.

Es funkte vor sechs Jahren in einer Berliner Kita, jetzt sind sie Mann und Frau: Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Kim Gloss hat in Rom ihren Lebensgefährten Alexander Beliaikin geheiratet. Die beiden hatten sich 2015 kennengelernt, weil ihre Kinder in dieselbe Einrichtung gingen. Angeblich war es Liebe auf den ersten Blick. Im September 2019 machte der gebürtige Russe der 28-Jährigen in seiner Heimat Sankt Petersburg einen Heiratsantrag, bei dem er weder Kosten noch Mühen scheute. Beliaikin verdient sein Geld als Luxus-Autohändler.

Kim Gloss und Alexander Beliaikin: Hochzeit in Rom

Noch pompöser soll nun ihre Hochzeit in der italienischen Hauptstadt Rom gefeiert werden. Gloss teilte auf ihrem Instagram-Account Eindrücke von der standesamtlichen Zeremonie unter freiem Himmel und der anschließenden Feier. Einen Tag später folgt die kirchliche Trauung. Gloss kündigte schon vorab an, dass die Feierlichkeiten sich über drei Tage erstrecken und sie mehrere Kleider tragen wird. Für das Standesamt wählte sie eine figurbetone Spitzenrobe mit freien Schultern und kleiner Schleppe.

Jessica Paszka und Johannes Haller sind eingeladen

Unter den rund 100 Hochzeitsgästen sind auch Ex-Bachelorette Jessica Paszka und ihr Verlobter Johannes Haller. Die 31-Jährige hatte im Juli aus Versehen verraten, dass die Hochzeit von Gloss und Beliaikin in Rom stattfindet. Eigentlich sollte das ein Geheimnis bleiben, doch Paszka war so beeindruckt von der Einladung, dass sie diese auf ihrem Instagram-Account teilte. Das Brautpaar schickte nicht einfach eine Karte, sondern entwarf eine 60-seitige Hochglanzzeitschrift, in der ihre Liebe gefeiert wurde. Wenn bereits die Einladung so aufwendig gestaltet ist, lässt sich erahnen, wie viel Zeit und Geld das Paar in seine Hochzeitsfeier investiert.

Gloss wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. 2010 belegte sie den vierten Platz. Zwei Jahre später ging sie ins Dschungelcamp und wurde Zweite hinter Siegerin Brigitte Nielsen. Aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Rocco Stark stammt Gloss' achtjährige Tochter Amelia. Ihr Mann Alexander Beliaikin bringt einen Sohn mit in die Ehe.