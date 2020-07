Kim Kardashian hat ihren Ehemann, Kanye West, in Wyoming auf dessen Ranch besucht. Es wurde offenbar tränenreich und sehr emotional.

Kim Kardashian (39) flog übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu ihrem Mann Kanye West (43, "ye") auf dessen Ranch im Städtchen Cody im US-Bundesstaat Wyoming. Das Portal "TMZ" zeigte darüber hinaus Bilder der Wiedervereinigung des Ehepaares. Dabei stehen Kardashian während eines offensichtlich sehr emotionalen Streitgesprächs die Tränen in den Augen, als sie gemeinsam mit West in einem Auto nach dem Besuch eines Fast-Food-Restaurants abgelichtet wurde.

Erst am vergangenen Mittwoch reagierte Kardashian in einer ihrer Instagram-Storys zum ersten Mal öffentlich auf das verstörende Verhalten ihres Mannes in den letzten Tagen und Wochen. Sie bat alle Fans und auch die Medien um Mitgefühl und Verständnis bezüglich ihres Mannes aufgrund seiner bipolaren Störung. Zuvor beschuldigte ihr Mann sie öffentlich, sie und ihre Mutter Kris Jenner (64) hätten versucht, ihn einzusperren. Er habe außerdem schon seit Jahren eine Scheidung in Betracht gezogen.

Am Wochenende entschuldigte West sich dann öffentlich via Twitter, er sei zu weit gegangen und hätte private Angelegenheiten in die Öffentlichkeit getragen. Das tue ihm leid. West befindet sich auch auf seiner Ranch in Wyoming, um in Ruhe seine Präsidentschaftskandidatur vorzubereiten und Musik-Videos zu drehen. Nach einigen schrägen Auftritten und Aussagen, kamen Gerüchte auf, wonach sich der Rapper in einer Schubphase seiner psychischen Krankheit befindet. Durch den Post von Kardashian wurde dies quasi bestätigt.