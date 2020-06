US-Reality-Star Kim Kardashian (39, "Keeping Up With the Kardashians") teilt einen Meilenstein ihres 13 Monate alten Sohns Psalm auf Instagram: Der Kleine kann laufen. Psalm ist das jüngste ihrer vier Knder mit Kanye West (43, "Jesus is King") und feierte erst kürzlich seinen ersten Geburtstag. "Mein Baby Psalm ist der Süßeste", schreibt die stolze Mutter zu einem Bild, auf dem sie ihren Nachwuchs in den Armen hält.

Saint West: "Meine Mama lässt mich gerne alleine"

Auch von Psalms großen Bruder, Saint, teilte Kardashian ein witziges Update in ihrer Story: Der Vierjährige schenkte ihr zum Muttertag eine Karte, auf der er Fragen über seine Mama beantwortete. Doch Kim ist eher verwirrt von den Antworten des Kleinen: Er schreibt zum Beispiel, seine Mutter sei elf Jahre alt. Auf die Frage, was seine Mutter gerne macht, antwortet Saint mit "mich alleine lassen". Ob da wohl etwas dran ist? Kim schreibt dazu nur "Was zur Hölle".