Kim Kardashian (37) schiebt die Schuld an allem "Schlechten", was ihr bisher passiert ist, auf ihren Ecstasy-Konsum. Das zumindest legt die jüngste Ausgabe der Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" nahe. Denn darin sagt sie im Gespräch mit Scott Disick (35) und Kendall Jenner (23): "Ich habe einmal Ecstasy genommen und ich habe geheiratet. Ich habe es wieder genommen, ich habe ein Sex-Tape gemacht. Als würde so alles Schlimme passieren."

"Eine wilde Phase"

Wie "People.com" weiter aus der Sendung zitiert, habe sich Kardashian aber weiterentwickelt: "Ich habe definitiv eine wilde Phase durchgemacht, ich würde sagen in meinen späten Teenagerjahren. So bin ich nicht mehr. Aber ich habe immer noch Spaß", sagte sie demnach in der TV-Show, die seit 2007 ausgestrahlt wird.

Kim Kardashian und der Musikproduzent Damon Thomas (48) heirateten im Jahr 2000. Die Ehe hielt bis 2004. Ein Jahr vor der Scheidung nahm sie das berühmt-berüchtigte private Sex-Video mit ihrem damaligen Freund, R'n'B-Sänger Ray J (37), auf. 2007 wurde es veröffentlicht und Kardashian weltberühmt. Sie soll fünf Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 4,4 Millionen Euro) daran verdient haben, nachdem sie eine Klage fallen gelassen hat. Inzwischen lebt Kardashian in dritter Ehe mit Rapper Kanye West (41) zusammen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.