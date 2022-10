Kim Kardashian und Pete Davidson trennten sich vor zwei Monaten. In der Reality-TV-Serie "The Kardashians" sind sie jedoch noch gemeinsam zu sehen. Und da plauderte die 41-Jährige einige intime Details aus.

Reality-TV-Star Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson haben sich im August dieses Jahres nach neun Monaten Beziehung getrennt. In der derzeit laufenden zweiten Staffel der Serie "The Kardashians" sind die beiden jedoch noch als Paar zu sehen. Die Show, die in Deutschland auf Disney+ gestreamt werden kann, zeigt Ereignisse vom Beginn des Jahres. In der neuesten, vierten Episode des Formats überraschte Kim Kardashian mit einer besonderen Enthüllung. Ihrer Oma Mary Jo Shannon verriet sie, dass sie mit ihrem damaligen Freund Pete Davidson Sex vor einem Kamin hatte.

Kim Kardashian hatte Sex zu Ehren ihrer Oma

Zu dem Akt sei es gekommen, nachdem Kardashian und Davidson "stundenlang" in einem Hotel vor einer Feuerstelle geredet hätten, wie die 41-Jährige in ihrer Show erzählt. Dann sei ihr eingefallen, dass ihre Oma ihr einmal erklärt habe: "Erst wenn man vor einem Kamin Sex gehabt hat, hat man gelebt". In ihrer Reality-Serie fährt Kardashian fort: "Also hatten wir Sex vorm Kamin. Zu deinen Ehren". Von ihrer Enkelin danach gefragt, ob es sonderbar sei, vor dem Sex an seine Oma zu denken, entgegnete Shannon lediglich: "Ach, ich war auch mal jung".

Die Serie "The Kardashians" thematisiert auch Pete Davidsons Pläne vor ein paar Monaten, mit einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins Weltall zu fliegen. Im Sommer wurde dann bekannt, dass Kardashian und Davidson in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Als Grund wurde von Quellen aus dem Umfeld der Stars unter anderem der "anspruchsvolle Terminkalender" der beiden genannt.