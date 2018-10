Kim Kardashian (37) hat es wieder getan: Auf Instagram postete sie ein heißes Bikini-Foto von sich und spaltet damit ihre Fangemeinde. Auf dem sexy Schnappschuss sieht man nur den Körper des It-Girls - dabei sind gerade einmal die wichtigsten Stellen von ein wenig Chanel-Stoff bedeckt. Während einige Follower die US-Amerikanerin für ihren tollen Body bewundern, heben andere den Zeigefinger.

So kommentieren sie unter dem Bild beispielsweise, dass die Influencerin so etwas in Anbetracht ihres jungen Publikums nicht posten sollte. Viele weisen sie auch darauf hin, dass derartige Fotos einer mehrfachen Mutter "super geschmacklos" sind. "Du hast Kinder, um Himmels willen" und "Drei Kinder und in einigen Jahren werden sie sich solche Bilder ihrer Mama ansehen? Sei nicht egoistisch und denk an sie", warnen die Fans.