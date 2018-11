Kim Kardashian (38, "Keeping up with the Kardashians") wollte sich zu Halloween in eine prominente Kollegin verwandeln - und sorgte bei vielen Fans und Freunden für Verwirrung. Denn diese erkannten nicht, wen der Reality-TV-Star darstellen möchte.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Kardashian in ihrem Outfit, das ihr eigentlich jede Menge bewundernder Blicke in der Halloween-Nacht einbringen sollte: Sie verwandelte sich in Pamela Anderson, genauer gesagt imitierte sie den Look der berühmten Blondine bei ihrem Video-Music-Award-Auftritt 1999. Kardashian hatte an alles gedacht: ein enges Korsett-Oberteil in Weiß, eine blonde Perücke und ein Federhut. Ihr bester Kumpel Jonathan Cheban (44) übernahm sogar die Rolle als Tommy Lee, der seine Freundin damals zu den Awards begleitete. Doch es half alles nichts. Ihre Freunde auf der Halloween-Party, darunter Will Smiths Sohn Jaden Smith (20), erkannten nicht, wen Kardashian darstellt, wie sie selbst in ihrer Insta-Story weiter zeigt. Ihre Erklärung dafür: Die Gäste der Party seien einfach zu jung gewesen.