Kim Kardashian ist erfolgreiche Unternehmerin, doch abends weint sie sich trotzdem in den Schlaf. In einem Podcast sprach sie kürzlich über die Strapazen des Alleinerziehenden-Daseins – und sorgte für gemischte Reaktionen.

Kim Kardashian hat sich über die vergangenen Jahre ein Imperium aufgebaut. Reality-Show, ein Mode-Unternehmen, Kosmetik, Marken-Partnerschaften – die 42-Jährige verdient sich ein goldenes Näschen. Doch am Ende des Tages steht sie offenbar trotzdem vor Herausforderungen, die die meisten Alleinerziehenden kennen könnten.

Kim Kardashian weint sich abends in den Schlaf

"Es gibt nichts, was einen darauf vorbereiten kann", sagt sie. Jeden Morgen würden "zwei Stunden Wahnsinn" auf sie warten: "Immer muss ich einer meiner Töchter die Haare machen, und es muss perfekt sein, und dann muss ich der anderen die Schuhe anziehen, und dann brauchen sie Dich alle", sagte sie gerade erst in dem Podcast "On Purpose" mit Jay Shetty. "Ich würde sagen, dass ich durch die Elternschaft am meisten über mich selbst gelernt habe. Es war die größte Herausforderung. Es gibt manchmal Nächte, in denen ich mich in den Schlaf weine", verriet Kardashian.

Eine Aussage, die in der Kommentarspalte unter dem Podcast-Video für Aufsehen und gemischte Reaktionen sorgt. Denn natürlich ist Kardashian als Geschiedene meist alleinerziehend und trägt viel Verantwortung für ihre vier Kinder mit Rapper Kanye West. Doch es ist nicht so, als hätte sie keine Hilfe. "Sie hat Nannys und eine Menge Unterstützung im Vergleich zur Durchschnittsfrau, und trotzdem beschwert sie sich. Sie ist nicht die durchschnittliche Frau aus der Arbeiterklasse, die mit 'allem' zu kämpfen hat. 100 Prozent von uns würden mit ihr tauschen. Geld trägt viel zum Fortschritt und zur Funktionalität des Lebens bei", kommentierte eine Nutzerin unter dem Video.

Kritik und Zuspruch für ihre Aussagen

"Kim hat vier Kindermädchen, eines für jedes Kind. (...) Kindermädchen ziehen ihre Kinder auf. Sie muss aufhören zu versuchen, so zu tun, als sei sie Mittelklasse", monierte eine andere. Das Thema Mutterschaft ist an sich schon ein sensibles, weshalb Kardashians Aussagen kontrovers angenommen werden. Doch unter den vielen Kommentaren finden sich auch zahlreiche positive. Denn die meisten Zuschauenden scheinen Kardashian für ihre Offenheit zu schätzen. "Ich liebe die Elterntransparenz - das ist wirklich ein harter Job, besonders für Alleinerziehende", schrieb eine Zuschauerin. "Sie ist ein Mensch, ja, ihr Leben ist anders, ihre Erfahrungen sind anders, aber sie macht immer noch das durch, was wir psychisch durchmachen", so eine andere.

Mit einem Statement der Unternehmerin dürften wohl die meisten Eltern übereinstimmen: "Es ist der anspruchsvollste und gleichzeitig lohnendste Job auf diesem Planeten."

Quelle: "On Purpose"

