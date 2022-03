Erst kürzlich sagte Kim Kardashian, man müsse nur hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Die Kritik folgte prompt. Aktivistin und Schauspielerin Jameela Jamil fand besonders harte Worte.

Kim Kardashian wuchs in Los Angeles auf, ging in Bel Air zur Schule. Ihr Vater war als Anwalt höchst erfolgreich, der Freundeskreis der Eltern elitär. Man könnte also sagen, Kardashian hatte einen äußerst privilegierten Start ins Leben. Umso kontroverser waren jetzt ihre Aussagen zu Erfolg und Arbeitsmoral.

Kim Kardashian sagt, Menschen fehle die Arbeitsmoral

Im Interview mit dem Magazin "Variety" sagte die Unternehmen, Frauen sollten einfach "ihren verdammten Arsch hochkriegen und arbeiten. Es scheint, dass heutzutage niemand mehr arbeiten will". Ihre Schwester Kourtney, die selbst in ihrer Reality-Show gerne betonte, nicht arbeiten zu wollen, stimmte ihr zu. Die Aussagen riefen nun Schauspielerin Jameela Jamil auf den Plan, Stellung zu beziehen.

"Ich denke, wenn man in Beverly Hills mit super erfolgreichen Eltern in einer kleineren Villa aufgewachsen ist, muss sich niemand deine Gedanken über Erfolg/Arbeitsethik anhören", schrieb sie auf Twitter und konkretisierte ihren Ärger dann noch auf Instagram. Die Annahme, jeder Tag habe für jeden Menschen die gleichen 24 Stunden, sei absurd. "99,9% der Welt sind mit ganz anderen 24 Stunden aufgewachsen", erklärte Jamil. "Sie sollten nicht nach ihrem Erfolgsgeheimnis gefragt werden", erklärte die Feministin. "Sie sollten diese Fragen nicht beantworten. Es ist für jeden offensichtlich, und ich hoffe, dass sich niemand an die Standards von Leuten hält, die von Millionären erzogen wurden", kritisierte sie und bemängelte, die Kardashians hätten "eine riesige Menge Geld mit fragwürdigen Diät-/Detox-Produkten und Korsetts verdient".

Jameela Jamil: Kardashian sollten Geld für Gutes nutzen

Statt solche Aussagen zu tätigen, sollte die Familie "das Geld nehmen, es für Gutes verwenden und sich verdammt noch mal beruhigen, wenn sie andere über Elan und Arbeitseifer belehrt. Und lernen, wie man prahlt, ohne andere herabzusetzen, die weniger haben", schrieb Jamil auf Instagram.

Nach Kardashians umstrittener Aussage, berichtete eine ehemalige Angestellte ihres Videospiel-Unternehmens von den schlechten Arbeitsbedingungen, die sie eigenen Angaben zufolge krank gemacht hätten.

