Kim Kardashian hat anlässlich ihres 40. Geburtstages eine Privatinsel gebucht, um dort mit Freunden zu feiern. Diese mussten vorher in Quarantäne und Corona-Tests machen. Im Netz sorgt das für Ärger.

Wer hat, der kann. Und Kim Kardashian hat die Mittel und das Geld, sich eine große Extrawurst zu gönnen. Während der Großteil der Menschen gerade fürchtet, krank zu werden oder wegen der Auswirkungen des Coronavirus vor dem finanziellen Ruin steht, wollte die Reality-TV-Darstellerin ihren runden Geburtstag so feiern, als gäbe es die Pandemie gar nicht.

Kim Kardashian bucht Privatinsel

"Nach zwei Wochen, in denen ich mehrere Gesundheitstests durchführte und alle um Quarantäne bat, überraschte ich meinen engsten inneren Kreis mit einem Trip auf eine Privatinsel, wo wir für einen kurzen Moment so tun konnten, als sei alles normal", schrieb die 40-Jährige nun auf Twitter und Instagram. Auf der paradiesischen Insel hatte die Gruppe offenbar eine tolle Zeit. "Wir tanzten, fuhren mit dem Fahrrad, schwammen in der Nähe von Walen, fuhren Kajak, sahen uns am Strand einen Film an und vieles mehr", sagte Kardashian.

Dass eine solche Feier selbst unter normalen Umständen den wenigsten Menschen möglich wäre, scheint Kardashian klar zu sein. Und deshalb übte sie sich in ihrem Post in Bescheidenheit. "Mir ist klar, dass dies für die meisten Menschen im Moment etwas ist, das so weit außerhalb ihrer Reichweite liegt, und so werde ich in Momenten wie diesen demütig daran erinnert, wie privilegiert mein Leben ist", schrieb sie.

Shitstorm folgte sogleich

Dass der Post in Zeiten, in denen in den USA über 200.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben sind und sich halb Europa in der zweiten Welle befindet, als unsensibel und taktlos empfunden wird, war abzusehen. Und so folgte der Shitstorm im Netz prompt: "Ist die Pandemie weg? Oh mein Gott, ich wünschte, jemand hätte mir erzählt, dass wir Riesen-Partys feiern dürfen!", schrieb eine Nutzerin ironisch auf Instagram. "Kim, Menschen sterben", eine andere. "Zu meinem Geburtstag habe ich eine Kündigung bekommen und meine Mutter habe ich seit März nicht gesehen", kommentierte eine Userin.

Dass die Kardashians nicht für ihre vornehme Bescheidenheit bekannt sind, wusste man schon vorher. Doch ein wenig mehr Empathie hätte man der Truppe durchaus zugetraut.

Verwendete Quelle: Instagram kimkardashian