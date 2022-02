Kanye West verliert die Kontrolle und diffamiert Pete Davidson öffentlich bei Instagram. Daraufhin reagiert Kim Kardashian mit einer harten Konsequenz.

Noch vor wenigen Tagen entschuldigte sich West für seine Eskapaden bei Instagram. Er wolle über seiner Art der Kommunikation nachdenken, doch das hielt wohl nicht lange an. In der letzten Nacht drehte der Rapper förmlich durch und seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian reagierte, in dem sie dem Rapper kurzerhand entfolgte.

So hatte sich Kanye West das Geschehen wohl eher nicht vorgestellt, schließlich verfolgt er eigentlich den Plan seine Frau zurückzugewinnen. Am gestrigen Abend, europäischer Zeit, erging sich Kanye West in einer Art Davidson-Wahn bei Instagram. Follower des "Donda"-Interpreten sahen auf einmal unzählige Postings des Comedians Pete Davidson im Stream. Allesamt gepostet von Kanye West. Der Noch-Ehemann der Unternehmerin machte sich in einer Tour über Pete Davidson lustig.

Pete Davidson: "Kanye, nimm deine Medikamente"

Dafür musste ein alter Video-Ausschnitt eines Auftrittes von Davidson bei der US-Show "Saturday Night Live" herhalten. In dem Clip äußerte sich der Comedian, damals noch bekennender Kanye West Fan, dass er es nicht nachvollziehen kann, dass Kanye West Trump-Anhänger zu sein scheint. Er sagte: "Das ist so nervig. Kanye West ist ein Genie, aber ein musikalisches Genie. Kanye, ich weiß, dass du denkst 'Jo, das ist mein wahres Ich, ich nehme die Medikamente nicht', aber nimm sie. Es ist kein Spiel". Kanye West soll an einer bipolaren Störung leiden.

Pete Davidson hat selbst seit langem mit psychischen Problemen zu kämpfen. Ebenfalls Ende 2018 veröffentlichte der Comedian in einem Mini-Instagram-Comeback, für ein Posting, die traurigen Zeilen: "Ich möchte wirklich nicht mehr auf dieser Erde sein". Seit ein paar Tagen ist der neue Freund von Kim Kardashian jedoch zurück bei Social Media. Vier Jahre blieb er der Plattform, bis auf dieses eine Posting 2018, fern. Eine Aussage von Davidson lautete außerdem: "Psychisch krank zu sein ist keine Entschuldigung dafür, sich wie ein Esel zu benehmen. Ich zitiere meinen Therapeuten, meine Mutter und meinen Postboten."

Im Zusammenhang mit Kanye Wests damaliger politischer Haltung, gab es noch einen weiteren Gag des Comedian, den Kanye West nun abfotografierte und mit seinen Followern teilte. Eine Fotografie, auf der Pete Davidson ein Cappy mit der Aufschrift: "Macht Kanye wieder wie 2006" trägt. Ein doppelter Witz, der zum einen den Trump-Wahlslogan "Macht Amerika wieder großartig" verhöhnt und zum anderen den Wunsch nach dem Vergangenheits-Kanye laut werden lässt. Zu diesem Bild schrieb West nun bei Instagram: "Hey Idiot, hast du noch mehr Witze über meine mentale Gesundheit auf Lager?"

Aber damit nicht genug, Kanye holte mit weiteren Screenshots von Pete Davidson noch mal richtig Schwung und schrieb: "Haltet eure Ehepartner in der Nähe und stellt sicher, dass sie wissen, wie sehr ihr sie liebt und schätzt. In jeder schmutzigen Gasse lauert ein Idiot, der darauf wartet, eure Familie zu zerstören und in Calvin Klein Shorts in der Nähe eurer Kinder rumläuft." Außerdem hielt Kanye West seine Follower dazu an: "Wenn ihr den Idioten im wahren Leben seht, schreit den Looser aus voller Kraft an und ruft 'Kimye' für immer."

Kim Kardashian reicht es mit Wests Instagram-Show

Nach wenigen Stunden löschte Kanye West allerdings alle seine Hass-Postings gegen Pete Davidson wieder. Doch seine Aussagen und Postings blieben nicht ohne Konsequenzen: Kim Kardashian entfolgte daraufhin ihrem Mann, mit dem sie in Scheidung lebt, bei Instagram.

