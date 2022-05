Kim Kardashian entschuldigt sich bei ihrer Familie dafür, wie ihr Ex-Mann sie in der Öffentlichkeit behandelt hat. Sie will nie wieder zulassen, dass jemand so mit ihren Liebsten umgeht.

In der neuesten Folge von "The Kardashians" reflektiert Kim Kardashian über das Verhalten von Kanye West, der sich mittlerweile offiziell Ye nennen darf, gegenüber ihrer Familie. Sie entschuldigt sich bei ihrer Familie dafür, wie Kanye West sie in der Öffentlichkeit behandelt hat. In der Folge erfährt der Realitystar, dass West einen neuen Song veröffentlichen will und sie vermutet, dass er es als Gelegenheit nutzen will, um sie anzugreifen.

"Er wird wahrscheinlich verrückten Mist über mich erzählen", erklärte Kim Kardashian ihrer Schwester Kendall Jenner. Diese hatte gefragt, was der neue Rap-Song bedeuten könnte. Kims Schwester Khloé ist sich sicher: "Die meisten Männer machen die Mütter ihrer Kinder nicht öffentlich so kaputt."

Kris Jenner sorgt sich um Kims Kinder

Kim Kardashian und der Rapper Ye haben gemeinsam vier Kinder. Im Mai 2019 erblickte das jüngste Kind Söhnchen Palm West das Licht der Welt. Das Paar hatte 2014 geheiratet. Im Februar 2021 reichte Kim Kardashian die Scheidung ein.

Kris Jenner sagte zu ihrer Tochter Kim: "Du bist die Mutter seiner Kinder und hast nichts weiter getan – außer großartig zu sein." Sie führte weiter aus: "Wenn Leute abfällige Dinge über einen von uns sagen, tut es uns allen weh, weil deine Kinder eines Tages alles lesen und alles sehen werden, und das muss wirklich jedem bewusst sein."

Kim Kardashian sagte, dass sie begriffen habe, welche Auswirkungen ihre Beziehung auf ihre Familie gehabt habe. Bisher habe sie nie die Gelegenheit gehabt, sich dafür zu entschuldigen. "Ich werde nie wieder zulassen, dass jemand euch oder mich so behandelt."

Quellen: CNN, Page Six