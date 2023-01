Sie sind die Hauptpersonen des Wochenendes: Travis Barker und Kourtney Kardashian geben sich in einem italienischen Schloss das Jawort – so Berichte. Nach der diesjährigen Grammy-Verleihung heirateten die beiden bereits scherzhaft in Las Vegas. Erst vergangene Woche gaben sie sich in kleinstem Kreis in Los Angeles das Jawort. Und jetzt soll mehrere Tage in Italien gefeiert werden. Für Kardashian ist es die erste Ehe, für Barker bereits die dritte.

