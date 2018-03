Weil die Geburt eines dritten Kindes aus gesundheitlichen Gründen bei Kim Kardashian (37, "Selfish") nicht in Frage kam, engagierten sie und ihr Mann Kanye West (40, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy") eine Leihmutter. Im Januar 2018 brachte diese Töchterchen Chicago West zur Welt. Im Interview mit der US-amerikanischen "Elle" erzählte Kim Kardashian nun, ob sie mit der Familienplanung bereits fertig sei oder ob sie sich noch ein weiteres Geschwisterchen für North (4), Saint (2) und Chicago vorstellen könne.

"Ich glaube nicht, dass ich mehr bewältigen kann"

"Mein Zuhause und mein Herz fühlen sich momentan richtig voll an, in bestem Sinne", so die 37-Jährige. Vier Kinder wären ihr Maximum. "Ich glaube nicht, dass ich mehr bewältigen kann", erklärte sie den Grund für die Beschränkung. "Meine Zeit ist sehr dicht besiedelt. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Mutter in einer Partnerschaft dem Ehemann so viel Aufmerksamkeit schenkt wie den Kindern."

Dadurch, dass ihre Familie wachse, wachse auch die Beziehung zu ihrem Ehemann Kanye West. In ihrer Ehe laufe alles gut. "Er hat mir beigebracht, eine Meinung zu haben", sagte Kardashian. "Ich habe ihm beigebracht, ruhiger und vorsichtiger zu sein. Wir ergänzen uns gut."

Wegen traumatischen Erlebnissen bei der Geburt ihrer ersten beiden Kinder - die Plazenta steckte fest, ein Umstand, an dem manche Frauen bei der Geburt sterben - entschieden sich Kardashian und West bei ihrem dritten Kind für eine Leihmutterschaft. "Ich hasste es schwanger zu sein. Aber so sehr ich es gehasst habe, so sehr habe ich mir gewünscht, es selbst tun zu können", erklärte der Reality-TV-Star. Trotzdem würde sie Leihmutterschaft weiterempfehlen. Sobald man den Kontrollzwang ablege, sei es ein tolles Erlebnis.