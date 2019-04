Erneute Photoshop-Panne bei den Kardashians: Mit diesen Foto kündigen Kim Kardashian und ihre Sippe die 16. Staffel ihrer Reality-Show an. Bis zu drei Photoshop-Fails könnten sich in das Ankündigungsfoto geschlichen haben. So sorgt der fehlende Unterkörper von Khloe für Verwirrung. Versinkt sie etwa in der mit Seide überzogenen Sitzecke? Ebenso wird gemutmaßt, dass Kendal in das Bild gephotoshoppt wurde. Der dritte Photoshop-Fehler ist nur schwer zu finden: Kourtneys Fuß hat sechs Zehen.

Fest steht: Die Kardashian können sich professionelle Photoshop-Profis leisten. Möglicherweise handelt es sich also um einen cleveren PR-Coup.